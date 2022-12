Ounahi-Napoli, l'avv Mandato a CN24: "Il Mondiale ha fatto alzare il suo prezzo"

L'avvocato Tommaso Mandato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Ounahi è un giocatore molto dotato e che si è messo in mostra grazie al Mondiale. Le partite col Marocco potrebbero però aver fatto alzare di molto il prezzo del giocatore. Il Napoli sta lavorando bene e lo sta dimostrando sul campo e fuori. Ci aspettano 5 mesi intensi per quanto riguarda la stagione degli azzurri".