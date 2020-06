Osimhen, l'entourage: "Nessun accordo con il Napoli, ma piace tanto a De Laurentiis! A Victor piace, ma in Italia c'è il problema razzismo"

Calciomercato Napoli - Osita Okolo, membro dell'entourage del nigeriano classe '98 del Lille Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

Okolo, a che punto è la trattativa col Napoli?

C'è chi dice che il club partenopeo lo avrebbe già "prenotato" per circa 60 milioni di euro?

"Questo non è vero, ad oggi col Napoli non è stato raggiunto alcun accordo preventivo. Vedremo cosa succederà col Lille, a cui appartiene il cartellino di Osimhen".

Il giocatore è attratto dall'offerta del Napoli?

"A Victor piace Napoli, una città fantastica, e piace ovviamente anche il Napoli come squadra. L'interesse di una big italiana personalmente non mi sorprende considerando quanto bene ha fatto col Lille (18 gol in 38 presenze nel 2019-2020, ndr). Se parliamo di Serie A, tuttavia, vanno considerati tanti altri fattori...".