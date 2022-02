Oscar 2022, nomination 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino: "Riconoscimento a Napoli"

Ultimissime notizie riguardanti le nomination Oscar 2022, per il miglior film internazionale c'è anche 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino che dedica a Napoli anche questo primo piccolo trionfo. C'è la nomination per "È stata la mano di Dio" di Sorrentino come miglior film internazionale agli Oscar 2022. Enrico Casarosa è candidato con il film animato Disney 'Luca' e Cantini Parrini per i costumi di Cyrano.

Nomination Oscar 2022: le parole di Sorrentino

Queste le parole parole del regista Paolo Sorrentino riportate dopo la nomintation agli Oscar 2022 dall'Ansa: "La nomination per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l'ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, Napoli e mia madre".

