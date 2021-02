Onofri: "L'atteggiamento in Coppa Italia del Napoli è dovuto all'Atalanta, Gattuso è un bravo allenatore"

Claudio Onofri, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Faccio tanti complimenti a Ballardini. Il suo modo di pensare calcio lo ha trasmesso immediatamente. Ha messo tranquillità allo spogliatoio e si è visto subito un'organizzazione di gioco. Ha messo in campo un altro tipo di squadra ed è andato sempre di più migliorando. Destro? Bisogna dare meriti a Maran e soprattutto alla società che ci ha creduto e lo ha confermato. E' tornato ad essere il fulmine che in area di rigore ti butta sempre la palla in porta. Inoltre partecipa molto alla manovra di gioco. Napoli? Quando si fanno le critiche nei confronti del Napoli per l'atteggiamento assunto contro l'Atalanta, io voglio dire che è merito dell'Atalanta che spinge gli avversari ad assumere quell'atteggiamento. Io sono un fan di Gattuso. Per me è un allenatore molto bravo, è di grande spessore".