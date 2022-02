Nuovo Presidente Lega, De Laurentiis: "Dobbiamo fare in fretta, buttati due anni! Il calcio non si salva con playoff e playout"

Notizie Napoli calcio. Nel corso della sua intervista rilasciata a Il Mattino, il presidente De Laurentiis ha parlato anche del prossimo consiglio di Lega nel quale bisognerà scegliere il successore di Dal Pino:

Oggi eleggerete il nuovo presidente della Lega?

«Dobbiamo fare in fretta, dobbiamo recuperare due anni buttati via. Non mi piace quello che leggo e sento. Ai presidenti dei club si danno colpe che non hanno, dimenticando cosa il mondo del calcio dà al Paese: se il sistema calcio non funziona le responsabilità principali da tantissimi anni sono quelle delle istituzioni, calcistiche e governative. Ma davvero c’è chi crede che il nostro sistema si salva semplicemente introducendo i playoff e i playout? Abbiamo il compito adesso di metterci al lavoro e provare a rovesciare il tempo che è stato perso fino ad adesso»