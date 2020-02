Nesta: "Gattuso a Napoli? Grande coppia, ci hanno guadagnato entrambi, Napoli è l'habitat adatto per Rino" [VIDEO CN24]

Ultimissime Calcio Napoli - Alessandro Nesta, ex difensore attualmente allenatore del Frosinone, è intervenuto agli Italian Best Awards. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Fa piacere riceve questi premi, sono un allenatore giovane, essere subito premiato è una soddisfazione. Noi allenatori facciamo un lavoro preciso, se la proprietà non è soddisfatta ci caccia, ed è inutile dire che uno è famoso e uno no, questo non c'entra nulla. Uno deve sempre dimostrare, ogni giorno, il campionato di B è difficile, ma noi stiamo facendo il nostro, per quanto l'annata sia strana.

Il mio amico Gattuso a Napoli? Grande coppia, ci hanno guadagnato entrambi, Napoli è l'habitat adatto per Rino. Un commento al Milan? Deve rimettere a posto un po' di cose, i tanti cambi di proprietà con progetti sempre diversi deve rivedere qualcosa per cercare di costruire un futuro. Ibra è il giocatore giusto per il momento del Milan, un parafulmine così sa tenere le responsabilità. Bene sta facendo anche la Lazio, sta andando forte, ma anche le altre lo stanno facendo, non è facile tenere il passo"