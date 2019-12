Nela: "Ho visto un Napoli spento nonostante il cambio d'allenatore: il quarto posto è ormai sempre più lontano"

Notizie Calcio Napoli - Sebino Nela, ex giocatore e opinionista di TMWRadio, ha così parlato in diretta durante 'Stadio Aperto' del match di sabato scorso tra Parma e Napoli:

"Il Napoli è una squadra forte. Non so il livello di personalità del gruppo, non conosco i calciatori azzurri e quindi non mi permetto di giudicare. Il cambio d'allenatore dovrebbe dare la scossa, ma sabato contro il Parma ho visto una squadra spenta. Magari appena arriva la prima vittoria ripartiranno, anche se ormai i punti dalla 4° sono tanti. Sarà difficile recuperare.