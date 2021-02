Del Genio: "Sei assenti stasera, situazione delicata ma è anche colpa del Napoli: è stato spettatore sul mercato! Su Insigne trequartista..."

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“In momenti così difficili non esistono solo i tre risultati ma anche la prestazione e l’atteggiamento della squadra saranno aspetti da tenere in considerazione. Saranno tanti i punti di vista da analizzare questa sera per quanto riguarda Gennaro Gattuso. Mancheranno 6 calciatori su 20 di movimento. Non ci sono cambi in difesa e questo dimostra che la situazione è davvero molto delicata. Questa situazione si spiega con la sfortuna e con l’eccessivo ottimismo del Napoli che a gennaio ha addirittura pensato di cedere due elementi come Malcuit e Llorente che oggi sarebbero serviti come il pane. Insigne non ce lo vedo come trequartista perché è un ruolo delicato a cui non è abituato. In ogni caso concordo con questa eventuale scelta di Gennaro Gattuso dal momento che non mi sembrava il caso di dare alla squadra un segnale quasi arrendevole con sistemi di gioco più accorti”.