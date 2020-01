Ultime notizie calcio Napoli - Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport prima della partita contro il Napoli:

"Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato e per Sarri è una partita speciale. Noi vogliamo vincerla per la Juve, non solo per il mister"