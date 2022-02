Di Lorenzo: "Avevamo la partita in pugno, peccato per quel rimpallo sul gol di Dzeko..."

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro l'Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C'è rammarico per il primo tempo fatto, potevamo concretizzare di più. Nel secondo tempo è uscita la qualità dell'Inter, è stata una partita dura contro un'avversaria forte. Da domani pensiamo alla prossima partita. Come sto? Bene, grazie. Perisic è un giocatore forte ed in un momento di forma importante, siamo stati bravi ad uscire sui quinti e gli esterni d'attacco ci hanno dato una mano. Dispiace, avevamo la partita in mano e c'è stato l'episodio del rimpallo che ha permesso all'Inter di pareggiare. Ora ci prendiamo questo punto e continuiamo il nostro percorso. Dzeko ha sfiorato la palla, mi è andata a finire sul ginocchio ed è tornata precisamente sul suo piede... Non sono troppo contento, dal campo ci sentivamo in totale controllo ma con squadre così forti la partita può cambiare grazie ad un dettaglio.