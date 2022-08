A fine primo tempo di Napoli-Girona è intervenuto Lobotka ai microfoni della diretta Facebook della SSC Napoli. Queste le sue parole:

"Penso che è andata abbastanza bene, abbiamo cercato di fare molto pressing sugli avversari. Abbiamo avuto occasioni e non siamo riusciti a segnare, dobbiamo migliorare in questo. Ho fatto del mio meglio per godermi questo primo tempo e seguire le indicazioni del mister".