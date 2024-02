Maradona, l'ex agente a CN24: "Invitato al pranzo Uefa in onore di Diego. Il mio pronostico Napoli-Barça" | VIDEO

Stefano Ceci è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono stato invitato a questo pranzo Uefa tra Napoli e Barcellona per Maradona che ha regalato tante soddisfazioni ai due club. Un pronostico per la gara di questa sera? Siamo fiduciosi".