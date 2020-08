Nando Orsi: "Il Napoli ha delle chance, ma il Barcellona in Champions non sottovaluta nessuno! 35% di possibilità per gli azzurri"

Ultime notizie calcio Napoli - Nando Orsi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw Radio a proposito delle possibilità del Napoli di superare il Barcellona in Champions League:

"Certo, può avere speranze. Anche se è il discorso fatto per la Juve: quando c'è la Champions queste squadre non sottovalutano mai l'avversario. Questo le fa diventare grandi: il Napoli ha sì qualche chance in più perché manca il pubblico oltre a vari giocatori, e ai problemi che ha la squadra di Setien. Allo stesso tempo dovrebbe mancare anche Insigne... Darei loro un 35% di possibilità".