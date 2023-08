Accostato al Napoli, Murillo sul futuro: "Trasferimento? Lascio fare ai miei agenti, sanno ciò che è meglio"

Calciomercato Napoli. In queste ore è stato accostato al Napoli il nome di Murillo del Corinthians come possibile erede di Kim al centro della difesa di Rudi Garcia.

Dopo aver vinto 2-1 contro il Newell’s Old Boys, Murillo è stato intervistato dai media locali ed ha parlato anche delle proposte ricevute dal club brasiliano per lui:

«Sono molto tranquillo. Ora sono totalmente concentrato sul Corinthians. La mia testa è sempre qui. Possibile trasferimento? Lascio fare ai miei agenti, che sanno cosa è meglio per me. Qualunque cosa accada… ciò che Dio permette che accada, accadrà. Per ora sono concentrato al 100% sul Corinthians».