Morelli (psicologo): "Rimpiango Gattuso al Milan. Ha avuto un solo difetto, ma ora parla da grande e fa bene"

Napoli - Raffaele Morelli, psicologo, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gattuso ha un solo difetto, si sottovalutava e comunicava dicendo che doveva diventare grande. Ora l’ha smessa con queste cose, ha tirato fuori la sua intelligenza e la sua forza. Mi dispiacque tanto quando andò via dal Milan, è uno che sa gestire lo spogliatoio come pochi. E’ un grande allenatore, un grande uomo ed ha imparato tutto dal suo ex allenatore Ancelotti. Me lo rimpiango al Milan. Gattuso ha insegnato al Napoli a tornare alla vita, sta facendo cose straordinarie. Mi piace il rapporto che sta instaurando con la società. Come si supera il dolore di Gattuso? La morte è il dolore più grande che un uomo possa conoscere. Chi non c’è più può essere immaginato come presenza dentro di noi, vedo tanta gente che porta dentro di sé per anni il dolore di aver perso qualcuno. Ma il dolore non deve farci perdere la forza di vivere, la morte è parte integrante dell’umanità. Siamo nati per morire, ma prima per vivere”.