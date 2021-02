Montuori: "Napoli-Juve? Serve una reazione da uomini: contro i bianconeri solo giganti, anche chi non lo è..."

Napoli Calcio - Gennaro Montuori, in arte “Palummella”, storico capo ultrà della Curva B, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Napoli Magazine":

"Come avete notato, non ho parlato finora del Napoli. C'è qualcuno che si erge a competente, potrebbe anche esserlo, ci mancherebbe. Credo però che stiamo correndo un po' troppo. Prima di giudicare, bisognerebbe conoscere tutti i retroscena. Non e' giusto prendere posizione schierandosi contro uno o contro un altro. Forse all'inizio non mancava niente a questo Napoli. Avrei rinforzato la squadra a gennaio. Con Ghoulam e Mario Rui non al top, bisognava intervenire. Rrahmani e Maksimovic hanno commesso degli errori. Zielinski e Insigne avrebbero potuto fare di piu', lo dico perche' li ammiro sotto tutti i profili. Hysaj lo conosciamo, Di Lorenzo sulla fascia destra ha perso il sostegno di Callejon. Sono venuti meno Fabian Ruiz, che aveva i piedi buoni, e Bakayoko, troppo molle nei contrasti. Demme l'ho sempre stimato. Il Napoli ha vinto con Bianchi e Bigon. Ora ci sono Petagna, Lobotka e Maksimovic, che hanno dei limiti evidenti. Gattuso vedeva doppio, gli e' morta la sorella da poco: attaccarlo mi farebbe sentire male dal punto di vista umano. Mi auguro che i calciatori sappiano assumersi le proprie responsabilità. Alla fine pagano sempre i tifosi. Napoli-Juventus? Mi aspetto una reazione da uomini. Demme, Koulibaly e Lozano danno sempre tutto in campo. Elmas mi piace. Ospina e Meret sono due grandi portieri. Purtroppo mezza squadra ha deluso, in tanti non si sono dimostrati all'altezza, anche dal punto di vista umano. Napoli-Juve non e' mai una partita comune, per noi e' sempre una partita scudetto, anche se la classifica non lo conferma, per questo i calciatori devono gettare il cuore oltre l'ostacolo. Pure chi non e' alt'altezza, contro la Juve se indossa la maglia del Napoli, deve diventare un gigante".