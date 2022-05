Montuori a CN24: "Spalletti la causa di tutti i mali del Napoli: è l'anticalcio! Fossi stato in Mertens dopo il gol al Sassuolo..."

Gennaro Montuori è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"La qualificazione con tre giornate d'anticipo del Napoli in Champions non mi rende felice. Spalletti e de Laurentiis hanno distrutto un'altra annata. Il mister non mi è piaciuto tecnicamente e tatticamente, preferire Zielinski a Mertens vuol dire andare contro sé stessi inoltre anche la gestione dei cambi non mi ha convinto. Ho apprezzato molto le parole di Mertens nell'intervista dopo l'ultima gara. Anzi, fossi stato in lui, dopo il gol, sarei corso da Spalletti con la scarpetta per farmela pulire. Dopo Totti, Icardi, Insigne e Mertens, secondo me Spalletti ha dimostrato di essere invidioso dei giocatori che emergono. Spalletti aveva la squadra più forte del campionato ma ha fallito è stato l'anticalcio, doveva allenare solo squadre da salvezza. Spalletti è la causa di tutti i mali dei tifosi del Napoli".