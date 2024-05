Montuori a CN24: "Conte al Napoli, domani possibile annuncio! Un amico del mister mi aveva già confessato che…"

Gennaro Montuori è intervenuto sul canale di CalcioNapoli24tv durante il Filo Diretto rivelando un retroscena legato al possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli:

"Le novità su Conte al Napoli le abbiamo date un mese fa, che poi adesso tutti quanti sanno. In realtà Massimo Sparnelli ebbe una chiamata da un suo amico notaio, poi io ho verificato con le mie fonti, con le mie amicizie. Conte era l'allenatore del Napoli già da un mese. Doveva essere già del Napoli in riparazione, da subentro invece poi Conte non accettò e De Laurentiis prese Mazzarri perchè la situazione non lo convinceva.

Poi aspettiamo perchè il presidente fa sempre tremare: quando è tutto fatto può succedere di tutto. Però credo che ormai sia fatta, adesso auguriamoci che vada tutto per il verso giusto. Questa cosa la conosco tramite un suo compagno, di cui non posso dire il nome per educazione e per rispetto. Ne avevano parlato a tavola dove ce ne erano tanti: Fonseca, Ferrara, Moggi, Perinetti.

In pratica mi dissero che l'accordo c'era da tempo ma il presidente è un uomo pericoloso: domani dovrebbe annunciarlo. Domnai il presidente potrebbe annunciare Conte. Aveva detto non prima di dieci giorni ma mi sembra che nemmeno lui ce la faccia a tenere questa notizia, perchè troppo importante come quando si vinse lo scudetto. Gli dobbiamo fare i complimenti perchè Conte è il migliore allenatore che c'è. poi ci sono i Criscitiello, i Bargiggia che stanno facendo in modo da farci litigare.

Conte è l'allenatore ideale: il presidente non potrà dirgli chi schierare perchè Conte non lo accetterà mai. Infatti la confusione che c'è adesso è legata alla clasuola. L'allenatore non vorrebbe nessuna clausola, perchè conoscendo De Laurentiis potrebbe andarsene da un momento all'altro. Sappiamo che Conte non ha bisogno di soldi. Conte è la garanzia che da questo momento in poi nessuno scenderà nello spogliatoio per parlare di problemi tecnici perchè se ne occuperà solamente Antonio Conte. Ha dimostrato da sempre il proprio valore in Italia e all'estero. E' una garanzia. Non può piacere per il trascorso juventino ma nella storia del Napoli ce ne sono stati tanti col percorso inverso da Ferrara a Lippi ad Higuain. A Napoli venne uno solo dalla Juve e si chiamava Omar Sivori".