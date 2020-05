Serie A - Vincenzo Montefusco parla a Marte Sport Live: “Il miglior attaccante azzurro nel decennio 1970-80? Scelgo sicuramente Altafini, anche se mi dispiace per il mio amico Canè. Parlo di qualità e per questo ho preferito Josè. Al secondo posto metto Clerici. Come centrocampista dico sempre Juliano, è inutile aggiungere altro. Tra i portieri devo dire Zoff, ci ho giocato per tanto tempo. Il Giaguaro Castellini fa comunque parte dei migliori portieri italiani”.