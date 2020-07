Modugno: "C'è ottimismo per Maksimovic e Manolas in vista del Barça. In Spagna c'è quasi il lockdown, le strade sono vuote"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Manolas e Maksimovic stanno meglio, siamo fiduciosi in ottica Barcellona. I segnali che arrivano da un punto di vista medico fanno essere ottimisti. Barcellona? Uno come Mertens è mosso dai pensieri più belli, il Napoli ci crede perché la gara dell’andata ha dimostrato che giocando in maniera accorta e confidando in una serata non perfetta di Messi. A Barcellona sono riesplosi i contagi, c’è stato un picco enorme. Siamo quasi al lockdown, locali e discoteche sono chiuse e le strade sono quasi deserte. Tutti si pongono delle domande, la sicurezza è la priorità. Si aspetta la decisione dell’UEFA e del governo spagnolo. Mertens? E’ un giocatore importante e non solo in campo, quando arriveranno Petagna ed Osimhen dovranno sapere che è l’uomo dei record, ma anche un gran compagno di squadra”.