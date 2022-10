“Mister, avevo più dubbi quando mi mettevi trequartista!” La reazione di Raspadori quando Dionisi lo mise prima punta

Calcio Napoli - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Foglio Sportivo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Può soltanto rendere orgoglioso il Sassuolo e chi ci lavora: Giacomo si è formato qui da bambino, ha fatto vedere quanto vale e sapevamo che prima o poi sarebbe partito. La speranza era che rimanesse con noi un altro anno, ma certe opportunità vanno colte. Ora ha tutto quel che si merita. Gol da antologia in Champions e Nations League? È solo all’inizio, ma è già un ometto. Più che per i complimenti, con i miei ragazzi tendo a farmi vivo quando serve un appoggio. Ma Raspadori ha un atteggiamento eccezionale.

Una volta a La Spezia decisi di non farlo partire dall’inizio, confidando nel suo contributo a gara in corso: partita tosta, andiamo sotto di due gol, lui entra e fa doppietta«. Un 2000, trascinatore alla prima stagione da titolare. «Poi in primavera lo provo nel ruolo di prima punta, dopo un intero campionato tra le linee. Gli parlo e cerco di capire come si sente: ‘Mister’, mi sorride, ‘avevo più dubbi quando mi avevi messo trequartista!’. Eppure non ce l’aveva mai fatto pesare. Limitandosi a lavorare duro ogni giorno, convinto dei propri mezzi tecnici e mentali. Mica ce ne sono tanti, di giocatori così"