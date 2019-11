Mirabelli: "Incontrammo Ancelotti per portarlo al Milan, prima o poi tornerà in rossonero. Callejon? Ne parlammo con l'agente ma..."

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Mirabelli, dirigente ex Milan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ancelotti al Milan? Lo avevamo incontrato per valutare la possibilità di riportarlo in rossonero. All'epoca era legato al Bayern Monaco e quindi non ci fu possibilità. In futuro sono sicuro che le strade si ritroveranno così come mi aspetto di vederlo sulla panchina della Roma. I rossoneri quest'anno, per come si è messa la classifica, non riuscirà nemmeno a centrare l'Europa League. Callejon? Ne abbiamo discusso con Quillon ma non abbiamo mai approfondito il discorso, l'agente ci fece capire che sarebbe rimasto a Napoli".