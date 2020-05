Milan, Scaroni: "Discutibile assegnare la Coppa Italia con due partite in tre giorni..."

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'ANSA a proposito della possibilità, che ormai si sta facendo sempre più concreta, di vedere disputarsi le due semifinali di Coppa Italia il 13 ed il 14 giugno e la finale due giorni dopo. Ecco le sue parole:

"Comprendiamo il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown ma, sotto il profilo sportivo, troviamo discutibile assegnare un trofeo come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre mesi di fermo”.