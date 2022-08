Milan, Pioli: "Scudetto? Corsa difficile, una squadra mi preoccupa! Ecco cosa farà la differenza"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Si parla di Serie A e lotta per lo scudetto.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni.

La concorrenza italiana si è rafforzata: preoccupato?

«No, perché noi per primi siamo più forti di un anno fa. Puoi comprare i migliori giocatori ma la differenza la fanno l’organizzazione, la voglia, lo spirito. L’anno scorso mi pareva strano non ci tenessero in grande considerazione, non l’ho sofferto ma l’ho sfruttato a nostro favore. Quest’anno ci concentreremo solo su di noi. John Elkann vede l’Inter più avanti? Rispetto il parere, ma i pronostici di oggi hanno poco valore».

La stagione anomala, con partenza sprint e poi la lunga sosta mondiale, inciderà?

«Sarà un’altra corsa lunga e difficile, ancora più equilibrata: sarà difficile ripetere un punteggio alto perché tante squadre si toglieranno punti tra loro. Sono preoccupato dall’Atalanta, che per la prima volta non ha le coppe. E ci sono tante squadre forti, anche la Fiorentina che è ben allenata. Non mi dispiace fare tre mesi a tutto gas e poi staccare, sarà più difficile con i calciatori che andranno fino in fondo al Mondiale. Con loro servirà una sensibilità particolare. Prima della sosta ci sono 15 gare di A, tante: non decideranno il verdetto, ma daranno un indirizzo».