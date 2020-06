Milan, Pioli: "Partiamo alla pari con la Juventus, abbiamo le qualità per giocarci la nostra partita"

Ultime notizie calcio - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma per domani:

"Riprendere a giocare è la cosa più importante e bisogna farlo in sicurezza, come Milan siamo sempre stati attenti. Abbiamo preso le precauzioni necessarie. Siamo sempre stati favorevoli alla ripresa: l'assenza di tifosi è un danno enorme ma è il male minore, non si può fare altrimenti. Sarà una novità per tutti: andremo incontro a temperature alte, ci sarà da stare attenti, curando ogni dettaglio e particolare, soprattutto recupero e alimentazione, per evitare i rischi dovremo lavorare. In stagione abbiamo affrontato due volte la Juventus, è stata difficile per loro e per noi, devo dire che siamo usciti noi con rimpianti in campo. Se hanno trovato la stoccata giusta nelle prime due gare, dovremo trovarla noi ora. Partiamo alla pari, abbiamo lo svantaggio del risultato ma le qualità per giocarci la nostra partita".