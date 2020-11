Milan, Maldini: "Il Napoli è la squadra più tecnica della Serie A. Maradona? Il più forte di tutti. Scudetto? Non mi fa paura parlarne"

Napoli-Milan - Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky nel prepartita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Bonera? Ognuno vive certi momenti alla propria maniera, Pioli è molto più caldo di Daniele che è più tranquillo. Gattuso? E' sempre Rino, è un allenatore competo, questa è la sua esperienza ad altissimi livelli. E' l'allenatore giusto per il Napoli che è la squadra più tecnica del campionato. Sta facendo un lavoro pazzesco e come uomo è sempre Rino. In genere parliamo della famiglia che è più importante del calcio. Calhanoglu? Vogliamo provare a tenerlo rinnovandogli il contratto così come vale per Donnarumma. Lui è sereno, è un ragazzo che anche quando non giocava così bene si vedeva che dava l'anima. Emotivamente è più coinvolto di altri, è un punto di forza ed un punto debole. Scudetto? Questa parola non mi fa paura, se non dovessimo vincerlo non saremmo arrabbiati. Quando chiedo di essere ambiziosi chiedo di fare il massimo, se poi dimostreremo questa continuità almeno fino a maggio è normale che ci proporremo per lo scudetto. Ho vinto tante competizioni perchè ci ho creduto fino in fondo. Maradona? Ho avuto la fortuna di sfidare grandissimi campioni e lui era il più forte di tutti. Napoli-Milan era la sfida scudetto di quegli anni e tutto cominciò quando vincemmo lo scudetto proprio al San Paolo. Tutti noi abbiamo voglia di avere gli stadi pieni".