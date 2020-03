Calciomercato Napoli - Alessandro Mirabelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Piatek fu preso da altri non da me, Milik era un mio vecchio pallino fin dai tempi in cui ero all'Inter. Certamente lo avrei voluto in rossonero, diciamo che il pensiero ci fu ma nel concreto non agimmo perché la sua valutazione è aumentata ed era difficile soffiarlo al Napoli. Arek è secondo me un attaccante di fascia alta"