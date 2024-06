"Mi arresterebbero oggi!" Christian De Sica: "Vi svelo cos'ho detto di recente a De Laurentiis"

Ultime news spettacolo - Seguendo il profumo dei soldi, con Christian De Sica e Angela Finocchiaro torna in azione, più agguerrita che mai, la famiglia Delle Fave di «Natale a tutti i costi», il fortunato film di Netflix del 2022. «Ricchi a tutti i costi» è il nuovo film di Giovanni Bognetti prodotto da Colorado, appena arrivato su Netflix e subito primo tra i film più visti della piattaforma. In quest'occasione, De Sica in un'intervista a Il Mattino ha dichiarato in un passaggio della chiacchierata:

"Il problema dei nostri tempi è il politicamente corretto, eppure si ride con il demonio, non con San Francesco... Se ci proibiscono di essere cattivi, per noi comici diventa difficile. In "Piccola posta" Sordi suonava lo xilofono sulla testa delle vecchiette, oggi l'avrebbero massacrato. Ne parlavo anche con Aurelio De Laurentiis: "Se dicessi oggi le battute che avevo nei tuoi cinepanettoni, mi arresterebbero". Non si può dire più niente. Allora ben venga una commedia corrosiva alla Blake Edwards, ben scritta, come la nostra".