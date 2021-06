Mazzarri: "Sto studiando, sono pronto a tornare! Mi squilla il telefono ogni minuto..."

Napoli Calcio - Walter Mazzarri è pronto al grande ritorno in panchina: ad annunciarlo è stato lo stesso ex tecnico del Napoli in un'intervista al Corriere della Sera. Ecco alcuni passaggi:

Sarri, Allegri e Spalletti: in Italia c’è stato il grande ritorno dei toscani. Manca lei all’appello, però.

«Non è mica una questione geografica… I tre colleghi sono bravi, meritavano di rientrare. Mi fa molto piacere. Quanto a me, finora è stata una scelta. Ho rifiutato diverse proposte perché dopo 20 anni di carriera posso anche permettermi di selezionare soltanto progetti che realmente mi convincono. Diciamo pure che, complice il Covid, ho deciso fermarmi, riflettere. E nel frattempo studiare il calcio che si evolve».

Eppure ogni volta che c’è una panchina libera, gira il suo nome. L’ultima è la Fiorentina.

«A volte è vero, molte altre no. Chi crede nel mio lavoro deve confrontarsi con le mie idee. Se conosce un po’ di quello che ho fatto, sa che posso essere un valore aggiunto»

Il futuro?