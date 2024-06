Masiello: "Olivera adatto per Conte? Antonio può cambiare mentalità, su Mathias dico..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Bari Salvatore Masiello, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho grande stima di Antonio Conte, l’annata con lui al Bari fu bellissima e ci diede tantissimo: gli allenamenti sono duri ma servono, significa andare al massimo e anche più forte degli avversari. Mathias Olivera un giocatore adatto per Antonio Conte? Se non c’è qualità o un giocatore non recepisce, tutto ciò che può apportare l’allenatore può esser perso: io però penso che Mathias sia un buon giocatore e Conte è in grado di far cambiare quella mentalità ”