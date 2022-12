Martino: "Raspadori meriterebbe una maglia da titolare, ma il calcio di oggi è diverso"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Raspadori meriterebbe una maglia da titolare per quanto bene sta facendo, ma ormai non esistono più i titolari e Spalletti ha ragione. Il calcio di oggi va ad un'altra velocità e con tanti impegni in pochi giorni, si ragiona in modo diverso. Sono cambiate le regole e di conseguenza il gioco del calcio. Non è stato un problema perdere due amichevoli con due buone squadre in forma più avanzata. A volte anche 5-6 giorni fanno la differenza in una fase di preparazione atletica. Mi preoccuperei più del Milan che è sembrata una squadra priva di idee".