Ultime Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Probabile che domani sia Lobotka che Demme saranno in Tribuna all’Olimpico per Lazio-Napoli per cominciare a capire come gioca la loro nuova squadra”