Martino: "Gattuso ieri in conferenza si è contraddetto. Nelle difficoltà bisogna fare le cose semplici"

Napoli calcio - Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso ieri in conferenza stampa si è contraddetto. Prima ha detto che il suo calcio necessita di allenamento e di lavoro sul campo, poi però ha messo in campo la squadra con la difesa a tre che è una soluzione inedita. Nei momenti di difficoltà, nella vita come nel calcio, bisogna fare le cose facili. Il Benevento secondo me è più forte del Granada”.