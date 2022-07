Martino: "40 milioni di euro per Koulibaly? Il Napoli dovrebbe comportarsi così"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“40 milioni di euro per Kalidou Koulibaly? Il Napoli dovrebbe comportarsi così: fossi io il responsabile, andrei subito da Spalletti e gli chiederei quali potrebbero essere i potenziali sostituti, essendoci una offerta irrinunciabile per Koulibaly. Se avessi un ok da Spalletti, allora lo cederei. Però non in Italia, perchè servirebbe rispetto per i tifosi. Ci può stare che Koulibaly possa andare via perchè ritiene finito il suo ciclo in azzurro, considerando che le cifre offerte da Napoli e Juventus sono simili”