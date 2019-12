Marolda svela: "Discorso duro di Insigne alla squadra dopo il KO con il Bologna: queste le sue parole!"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“A me risulta che non c’è stata una sommossa dei calciatori contro la decisione di andare in ritiro. L’incontro di stamattina è servito, tardivamente, ad Ancelotti per stabilire che ora le decisioni le prende lui e basta. Alla fine della partita contro il Bologna, nel silenzio dello spogliatoio, si è alzato Insigne che ha detto alla squadra di non voler fare figure di me**a di questo tipo. In questo momento i tifosi sono quelli danneggiati da questa situazione perché i calciatori e l'allenatore andranno a prendere altri soldi altrove. I tifosi non devono lasciare da soli i calciatori per salvare il salvabile”.