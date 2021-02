Marolda a CN24: "Senza Champions sarà rifondazione, il Napoli diventerebbe una squadra di metà classifica! Su Giuntoli e Gattuso..."

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’approccio contro il Granada? Non mi ha impressionato all’andata, credo sia alla portata del Napoli. Ma dipende da cosa decidono gli azzurri: il Granada nelle ultime partite ha fatto tre pareggi e tutte sconfitte in campionato, non è una squadra di grande spessore. Non mi meraviglierei se il Napoli riuscisse a rimontare, è alla portata.

Gattuso? Il momento delle riflessioni non riguarda più l’allenatore, credo che Gattuso sappia benissimo che non sarà l’allenatore del futuro a Napoli e la società anche l’ha deciso. Ci sono due ordini di problemi: non c’è un ricambio all’altezza, ed il Napoli con tutti i problemi è in corsa per il quarto posto.

Il Napoli ha aspettato troppo, come accadde con Benitez, Koulibaly e ora Gattuso: in società è tempo di prendersi le responsabilità, il male del Napoli è nella testa più che nelle gambe. Vedo una squadra svuotata, arrivasse uno in grado di risvegliarli magari la squadra potrebbe risalire. Il trend con Gattuso, ad oggi, è negativo.

Chi gioca in attacco col Granada? Mertens è una speranza, Osimhen e Petagna non ci sono. Bisogna inventarsi qualcosa di diverso, due attaccanti larghi ed un paio di centrocampisti che entrano: se non c’è la punta, è inutile sacrificare Insigne al centro oppure Politano. Oltre al danno delle assenze, interromperesti anche le caratteristiche di altri calciatori.

Senza Champions sarà rifondazione? Significherebbe non avere i proventi UEFA sui 40-50 milioni, i contratti sponsor non salirebbero, non ci sarebbero incassi e non potresti essere una squadra competitiva e al tempo stesso costretto ad abbassare il costo del lavoro. Nello sport sarebbe un ridimensionamento tecnico, se non aggiungi gente di valore ma togli ragazzi che fanno la differenza, vuol dire che il Napoli diventerebbe una squadra di metà classifica.

Giuntoli? Il Napoli ha speso molto di più di altre squadre, il ds credo debba essere in discussione quando un progetto tecnico fallisce nel suo insieme: non è escluso da responsabilità, magari sarà bravissimo in altre squadre. Rischia meno di Gattuso perchè ha un contratto lungo, ma è una persona seria e che ha dignità: probabilmente discuterebbe un accordo per rescindere anticipatamente”