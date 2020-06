Marolda a CN24: "Lozano bel problema, il Napoli ha chiesto a Raiola di cercargli una nuova sistemazione. Sulla finale di Coppa Italia..."

Ultime notizie calcio Napoli – Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Questa Coppa Italia ha un valore enorme per il Napoli. Viene ricordato sempre e solo chi vince. Per il Napoli, dicevo, ha un valore enorme anche perché era uno degli obiettivi di inizio stagione. Lozano? E’ un bel problema… E’ migliore di quello che ci ha fatto vedere. Molti calciatori faticano al primo anno in un nuovo Paese ma non credo che avrà il tempo di riparare a quanto accaduto. Il Napoli ha già dato mandato a Raiola di cercargli una sistemazione. E’ un bravo calciatore ma dovrebbe capire che ha una fortuna nei piedi che non può gettar via. Insigne sarebbe potuto andar via ma ora si sente di nuovo al centro del progetto, può diventare un leader in questa squadra. La Juventus col Milan ha fatto bene per venti minuti ma senza tirare, poi per il resto della gara non sembrava avere un filo logico. Ronaldo da centravanti non è quel fenomeno e mi auguro che Sarri possa insistere in questo suo errore. Nel Napoli con l’Inter sono mancati gli esterni ed i centrocampisti”.