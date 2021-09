Notizie - Giancarlo Marocchi, opinionista 'Sky', ha commentato la presenza di Paulo Dybala al centro dell'attacco della Juventus a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Malmoe: "La Juve deve puntare su Dybala, non solo oggi ma per tutta la stagione. Il livello della stagione della Juve sarà determinato dalle prestazioni di Dybala. Ma deve tornare il Dybala di tre anni fa, da non rivedere a centrocampo ma vicino l'area avversaria".