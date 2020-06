Marco Baroni: "Ripresa Serie A? Dati sugli infortuni eloquenti in Bundesliga: sono stati 65 fin qui!"

Ultime notizie calcio - Marco Baroni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Ho visto le prime due giornate della Bundesliga e i dati sugli infortuni sono stati eloquenti. Sessantacinque infortuni, una media di tre per squadra. Il dato scientifico è quello di qualche anno fa quando in MLS ci si fermò per problemi contrattuali e dopo la ripresa ci furono tanti infortuni. La gestione adesso è molto delicata, gli staff sono molto attenti e forse non basterà per limitare gli infortuni. E' un rischio che purtroppo era dietro l'angolo. Del resto un conto è fermarsi nel periodo estivo quando i giocatori recuperano le fatiche di un anno e poi ripartono in ritiro, altro discorso è ciò che abbiamo passato in questi mesi. I giocatori non hanno potuto fare anche quelle piccole azioni quotidiane come come magari andare in bicicletta o in alcuni casi correre. Qualcosa si paga".