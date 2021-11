Maradona, l'amico-manager Ceci: "Mano e piede della statua saranno una vera riproduzione di Diego, ecco dove sarà collocata. I figli mi faranno causa? Che la facessero..."

Notizie Napoli calcio. Stefano Ceci, storico amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Campania Sport' su Canale 21:

"La statua? Era una volontà di Diego e un regalo che gli ho promesso quando siamo venuti a festeggiare la cittadinanza a Napoli nel 2007. Gli dissi ‘Ti faccio una statua quando sarà il momento’ e lui mi rispose che dovevo far scrivere sotto ‘Anche io sono napoletano’. Prima di Napoli-Lazio, il 28 novembre, Maradona ritornerà a Napoli all’interno dello stadio Diego Armando Maradona. Dono questa statua a Napoli e ADL ha colto subito l’occasione di collocarla nello stadio. La statua in bronzo è prodotta dalle Fonderie Nolane ed è un’opera del maestro Dario Caruso. La mano e il piede sinistro sono vera riproduzione della mano e del piede Diego, saranno ricoperte da una foglia d’oro. Prenderà posizionamento all'interno degli spogliatoi, l’idea è quella di fare un museo all’interno dello stadio Maradona e di collocare la statua all’esterno in certe occasioni di giornate a tema. Avrà le stesse misure di DIego, sarà quindi una sua riproduzione”.

Ho tutti i mandati di Diego, I figli mi vogliono fare causa? Che la facessero, poi vedremo chi avrà ragione. Il 50% degli introiti andrà agli eredi. Maradona mi ha conferito un mandato di esplotazione, una licenza di utilizzo dei diritti di 15+10 anni anche post-mortem. Tutti i fondi sono stati momentaneamente bloccati in attesa di accertamenti. Tutta la metà dei soldi fatti dai nuovi contratti che sto facendo andranno in Argentina, così come per la maglia del Napoli con Maradona. Il presidente De Laurentiis ha parlato con me e mi ha pagato, ho inviato personalmente 123mila dollari sul conto degli eredi Maradona aperto dal tribunale di Buenos Aires”.