Maradona jr: "Napoletani passionali ma con Milik ingrati! Icardi? Vederlo con la maglia azzurra potrebbe tranquillizzare un po’ papà"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Diego Armando Maradona junior, rilasciando alcune dichiarazioni:

“I napoletani sono tanto passionali e calorosi, ma anche ingrati. E con Milik certamente è così, l’anno scorso ha fatto diciassette gol dopo due infortuni pesanti: credo che Arek possa avere ancora un grande futuro, non gli manca niente a livello tecnico e a prescindere da Icardi il Napoli fa bene a tenerselo stretto. Icardi? Vederlo con la maglia azzurra potrebbe tranquillizzare un po’ papà (ride, ndr), anche se io giudico i calciatori da ciò che fanno in campo. James Rodriguez? Secondo me parliamo di uno dei tre ’10’ più forti in circolazione: bisogna capire e vedere quanto lui voglia forzare il muro alzato dal Real Madrid”