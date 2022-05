Mandorlini: "Koulibaly? Mi auguro per i napoletani che la società non si privi di lui, è davvero il più forte al mondo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore ed ex calciatore, tra le tante, dell’Inter.

L'ex Verona Mandorlini su Koulibaly

Sei il padre calcistico di Jorginho: servirebbe alla Juve?

"Direi ‘come il pane’. Jorginho è un calciatore molto importante, ha sempre mostrato le sue qualità nell'arco della carriera. Io penso che lui sia diventato un top player, e certamente farebbe molto comodo non solo alla Juve, ma a qualsiasi club. Riportarlo in Italia, inoltre, farebbe bene al nostro movimento calcistico”.

Sul post Tudor a Verona

"Il presidente e lo staff sono molto bravi e in questi anni non hanno sbagliato nulla. Tudor ha dato continuità al progetto Juric, ma se la dirigenza sente che Cioffi possa raccogliere quel testimone, i tifosi possono stare tranquilli. Ha fatto bene a Udine quest'anno, è giovane e può fare molto bene."

Sul mercato dell'Inter e i possibili sacrifici

"Difficile. Non credo che Skriniar se ne vada, anche perchè ha rinnovato da poco. Lui e Bastoni formano una grande coppia. Lautaro, al netto di qualche difficoltà, ha fatto molto bene, quindi non saprei, è una domanda molto difficile. Io mi auguro che l'Inter diventi sempre più forte."

Sul possibile post Koulibaly

"Spero che non lo vendano. Lui è un calciatore straordinario, e io non mi priverei mai di un profilo come il suo. Mi auguro per i napoletani che la società non si privi di lui perché, per me, è davvero il più forte al mondo, sostituirlo sarebbe quasi impossibile”

