Mandarini: "Il rinnovo di Meret è stata una maratona lunghissima, è la fine meritata ed un premio perchè ha saputo aspettare"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il rinnovo di Meret è stata una maratona lunghissima, è la fine meritata ed un premio perchè ha saputo aspettare anche durante giorni difficilissimi, quando si parlava di Kepa e Keylor Navas. Ha sfruttato questa difficoltà per diventare più grande di quanto non lo fosse già , in più è diventato papà e credo che questo gli abbia fortificato le spalle: sta meritando il posto che lui ha tanto invocato.

Il rinnovo di Zerbin fino al 2027? Meritato e guadagnato, è stato il primo dei giovanotti ad esordire in Champions League: Spalletti lo vede bene e lo utilizza spesso, si trova in un nuovo livello dopo il torneo di Serie B dello scorso anno. Rappresenterà una delle forze fresche di questo Napoli, è uno dei simboli di Spalletti che utilizza tutti.

Rinnovo Lobotka e Rrahmani? Siamo molto vicini, il Napoli sta lavorandoci sopra e sta blindando mano a mano i giocatori più importanti e che hanno accettato negli anni di prender parte al progetto Napoli”