Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Lo scorso anno nessuno credeva nel Napoli in tutto l'ambiente, eppure siamo arrivati nelle prime tre lottando fino alla fine. Non giudichiamo questa squadra oggi prima di vederla".