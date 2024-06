Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Como Stephen Makinwa, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Victor Osimhen andrà in Premier League? Non lo so, però è più facile che vada lì che altrove perchè quella è la sua volontà ed il suo obiettivo. Penso che abbia ancora tanto tempo prima di andare in Arabia Saudita, ma è giusto che continui a far bene in Europa e a cercare di ottenere ciò che è il suo sogno, ovvero il campionato inglese”