Macedonia, il CT Angelovski: "Elmas fortissimo, ecco le sue caratteristiche. Anche Pandev gli ha consigliato l'Italia"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Igor Angelovski, commissario tecnico della Macedonia:

"Elmas è un bravo ragazzo ed un giocatore molto forte. Ha fisico, capacità tecniche, è veloce palla al piede, ma soprattutto è veloce con la mente ed ha un carattere molto forte. E' nato per diventare un grande giocatore e diventerà uno dei migliori.

La speranza è che Elmas possa diventare il prossimo Pandev ed è stato un orgoglio per me aver allenato Pandev. E' invece presto per parlarne in chiave Elmas, ma il ragazzo ha le caratteristiche per lavorare su se stesso e diventare sempre più forte. Sicuramente Elmas è più forte di me.

Elmas può giocare ovunque, in ogni campionato, ma passare per la Turchia è stato uno step intermedio che doveva fare. Ora gli consiglierei l'Italia e io al suo posto sceglierei l'Italia perchè questo paese ha gli allenatori più bravi. Lo stesso Pandev gli ha consigliato di venire in Italia perchè è nel campionato italiano che può completarsi come giocatore.

Napoli mi piace molto e rispetto Ancelotti per i risultati ottenuti, ma in generale rispetto tutti i club italiani e continuo a sperare che Elmas scelga l'Italia e diventi uno dei migliori centrocampisti in Europa".