Luperto: "Allenarmi con Ancelotti è fantastico, Manolas e Koulibaly mi miglioreranno. Di Lorenzo? Fortissimo, è difficile da superare"

Ultimissime calcio Napoli - Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sta andando benissimo questo inizio di stagione, stiamo aspettando chi rientra dalle nazionali. Ci stiamo allenando con grande responsabilità.

Quando ho esordito è stata un'emozione incredibile, lo ringrazio per questoi. E' fondamentale oggi saper fare più ruoli nel calcio moderno. E' fondamentale lavoprare con un allenatore che si chiama Ancelotti, ha un'esperienza unica. Ci dà tanto sotto diversi punti di vista. Io cerco di imparare dai migliori, come si muovono con e senza palla.

Giocheremo più alti, a me piace giocare la palla da dietro, è una cosa positiva per me.

Sulla Nazionale: speriamo bene, è un sogno per me, speriamo si realizzi. Nell'Under 21 si sta creando una squadra molto giovane e di prospettiva, così come nel Napoli.

Su Di Lorenzo: ci ho giocato insieme, è forte fisicamente e anche sul piano difensivo. E' molto difficile superarlo.

Quest'anno grandi squadre competitive, servirà di più per vincere il campionato. Ora conosciamo bene cosa vuole Ancelotti, siamo un gruppo consolidato.

Sull'allenamento: vivere un ritiro all'inizio è faticoso, ma dopo un po' ti abitui e sei mentalizzato su ciò che devi fare. Allenarmi con certi campioni ti dà stimoli enormi, mi stanno facendo migliorare un sacco..

Sono da tanti anni qui, so benissimo cosa possono dare i napoletani.

Quando mi concedo uno sgarretto mangio sempre la pizza, è troppo buona.

Il supporto dei tifosi è molto importante per noi. Hanno fatto tanti lavori, speriamo arrivino tanti tifosi allo stadio".