Marcello Lippi, ex ct della Nazionale che ha vinto il Mondiale nel 2006, ha parlato a Radio Toscana a proposito di un possibile suo coinvolgimento nella Fiorentina di Commisso: "Dico subito che il mio tempo in panchina è finito, se arrivassero chiamate per un ruolo extra-campo andrei ad ascoltare. La società è nelle mani di una persona intelligente e colta soprattutto a livello calcistico".