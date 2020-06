Lille, Galtier su Osimhen e Gabriel: "So che sono in partenza, lavoriamo su possibili sostituti"

Ultime notizie calcio Napoli - Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a proposito del futuro dei due gioielli del club transalpino, vale a dire Gabriel ed Osimhen. Ecco quanto da lui affermato:

"Il funerale del padre dovrebbe essere in programma il 23 giugno e lui sarà con noi tra il 24 e il 26. Ci sarà lavoro personalizzato per lui. Ho letto che lui e Gabriel (difensore centrale ed anche lui obiettivo di mercato del Napoli) sono in partenza, ma stanno lavorando seriamente e continueranno a farlo, intanto noi lavoriamo anche sui ragazzi che sono qui e che forse li sostituiranno o sui futuri nostri giocatori".