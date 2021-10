Legia Varsavia, Kucharski: "Daremo tutto contro un Napoli favorito per vincere il girone e l'Europa League. Karbownik? Ecco perché saltò l'affare con Giuntoli" [ESCLUSIVA]

Napoli calcio - Radoslaw Kucharski, direttore sportivo del Legia Varsavia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"L'obiettivo di qualsiasi formazione è fare bene sia in campionato che in Europa poi si può riuscire o meno. Affronteremo il Napoli, un team molto forte e candidato a vincere il girone ed anche l'Europa League. Non stiamo vivendo un momento facile in campionato, ci stiamo riprendendo. Il nostro obiettivo è andare avanti in Europa League. Nonostante l'assenza dei tifosi, per noi è una grave mancanza, daremo tutto contro il Napoli che abbiamo già affrontato in questa competizione. Sappiamo quanto i tifosi napoletani siano importanti per la squadra così come i nostri. Proveremo a dare il massimo allo stadio Maradona sapendo poi che a novembre dovranno venire in casa nostra e non sarà facile per il Napoli a Varsavia. Karbownik? Ne avevo parlato con Giuntoli, non siamo arrivati alla quadra sulla chiusura dell'affare ed il ragazzo poi si è accasò al Brighton"